Уголовное дело завели после смерти рабочего на Вишневогорском ГОКе

Прокуратура выявила нарушения в охране труда.

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Несчастный случай произошел в январе 2020 года. Тогда на технологической площадке модульного дробильно-сортировочного узла подразделения «Рудник» Вишневогорского ГОКа по вине 65-летнего машиниста экскаватора погиб мастер горного подразделения. После случившегося на предприятии провела проверку прокуратура.

«Городским прокурором исполняющему обязанности директора Общества внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране труда, в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст. 5.27.1 КоАП РФ», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Возбужденные прокурором административные дела были рассмотрены в Государственной трудовой инспекции. Виновные лица были привлечены к ответственности.



Кроме того, по результатам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело за нарушение техники безопасности. По результатам рассмотрения представления прокурора города приняты меры по недопущению выявленных нарушений закона впредь. Дела об административных правонарушениях, возбужденные прокурором, рассмотрены Государственной инспекцией труда Челябинской области и виновные лица привлечены к административной ответственности.

«Оно направлено в Каслинский городской суд Челябинской области с постановлением следователя следственного отдела по г. Касли СУ СК РФ по Челябинской области о возбуждении ходатайства о назначении машинистом экскаватора меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — добавили в областной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело и назначил судебный штраф в размере 30 тысяч рублей.