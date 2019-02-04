/ Пьяный челябинец воткнул пинцет в нейрохирурга во время осмотра

Мужчина эмоционально отреагировал на отказ закурить.

Об очередном случае нападения на врача рассказали представители Министерства здравоохранения. Нейрохирург осматривал пациента в больнице № 3. Мужчина поступил туда 2 февраля в нетрезвом виде с подозрением на черепно-мозговую травму. Повиноваться врачу пациент отказался, потребовав сначала дать ему выпить и покурить. Отказ воспринял очень эмоционально и тут же отомстил.

Когда врач после осмотра развернулся, чтобы заполнить электронную форму на пациента, тот схватил со стола пинцет и ударил медика сначала в область лопатки, потом в область щеки. — рассказали сайту «Первый областной» в региональном Минздраве.

С буйным пациентом пришлось разбираться полиции. Ее вызвала охрана медучреждения.

Факт зарегистрирован. По данному факту проводится проверка. — подтвердили сайту «Первый областной» в УМВД по городу Челябинску.

К проверке подключились и следователи, им передали материалы из органов внутренних дел.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

Сейчас пострадавший врач сам находится на больничном. Ему наложили швы.