/ Пациент на инвалидном кресле разгромил приемное отделение больницы в Челябинской области

Успокоившись, пьяный мужчина лег спать прямо на полу.

В Челябинской области пьяный мужчина на инвалидном кресле пытался разгромить приемное отделение Городской больницы № 1 Еманжелинска. Туда мужчину привезли его друзья, выгрузили из автомобиля и оставили на попечение врачей. Ему была необходима плановая консультация в отделении реабилитации. Но буян приехал без документов и направления на госпитализацию, поэтому в медицинском учреждении принять его не смогли.

Попав в приемное отделение, он вел себя буйно: разбил банкомат, выбил окно, нецензурно оскорблял медицинский персонал. Руководство больницы вызвало наряд полиции, составили протокол. Однако, поскольку человек является инвалидом, в полицию его не забрали. Принять человека без документов в подобном состоянии в отделение администрация больницы также не могла. Это поставило бы под угрозу здоровье и моральное состояние других пациентов. После беседы с полицией и их отказа забрать его в СИЗО, человек успокоился и лег спать на полу. — сообщили сайту «Первый области» в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

После того, как пациент протрезвел, он получил рекомендации, на машине его отправили в отделение по месту жительства, в город Бакал.