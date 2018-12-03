/ Огонь по пьяному угонщику открыли южноуральские полицейские

Мужчина на угнанном автомобиле сопротивлялся инспекторам ДПС.

Автомобилист в Карталинском районе решил нарушить все правила дорожного движения. Он выехал на «встречку», потом вернулся на свою полосу, затем занял положение ровно посредине дороги, мешая другим участникам движения. Неадекватного автомобилиста пытались остановить сотрудники ДПС. На прямые просьбы он не реагировал. Поэтому пришлось открыть огонь.

Сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России «Карталинский» для остановки автомобиля находившегося в угоне произведено два предупредительных выстрела по колесам транспортного средства. В результате попадания автомобиль потерял управление и остановился. Благодаря грамотным действиям сотрудников полиции задержан ранее судимый и не имевший права управления транспортным средством, гражданин 1992 года рождения, с явными признаками алкогольного опьянения. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

За нарушение ПДД водителю грозит 10 суток. А вот за угон автомобиля наказание серьезнее: статьей 166 УК РФ предусмотрено лишение свободы на 5 лет.