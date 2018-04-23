/ Пьяный водитель упал в водоем вместе с автомобилем в Сосновском районе

Пассажир «легковушки» получил серьезное переохлаждение.

Автомобилист на ВАЗ-2106 попал в необычную аварию 21 апреля в Сосновском районе. Мужчина потерял управление автомобилем между поселком Западный и деревней Малиновка, выбрав небезопасную скорость движения. Не сумев затормозить, он вместе с машиной и находившимся в ней пассажиром упал в водоем. Без посторонней помощи выбраться оттуда мужчина не смог.

В результате пассажир, житель города Челябинска, получил переохлаждение и был доставлен в медицинское учреждение. — рассказали сайту «Первый областной» в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Известно, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. За пьяное вождение ему грозит штраф.

