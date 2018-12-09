/ Жителей Миасса предупредили об опасности выхода на лед

Толщина его недостаточно велика, чтобы выдержать людей.

Выходить на лед водоемов близ Миасса все еще опасно. После планового замера толщины льда, проведенного Управлением ГОЧС Миасса, было выяснено, что лед еще недостаточно крепок.

На озере Тургояк, в 50 метрах от берега, толщина льда составила 20 сантиметров. Лед лежит не на всей поверхности и имеются промывы. Лед на озере Ильменское — около 30 сантиметров, как и на Городском пруду, в Поликарповском пруду — около 25 сантиметров. Река Миасс имеет всего 20 сантиметров толщины льда, на котором все еще есть промывы.

Выход на лед все еще опасен для людей, поскольку лед недостаточно крепкий. Выезд техники — категорически запрещен! За это предусмотрен штраф в размере до 2000 рублей.