В Кизильском районе во время ремонта с крыши упал рабочий

Жители поселка Карабулак жалуются на сорванные сроки реконструкции кровли

Во время ремонта крыши в школе поселка Карабулак Кизильского района с высоты сорвался рабочий. Информацию об этом Первому областному информагентству подтвердил глава района Александр Селезнев.

Об инциденте жители поселка рассказали в социальных сетях.

«Вчера, 5 сентября, с наступлением темноты рабочие не остановили работы, как положено по технике безопасности, а продолжили крыть крышу. В результате такой работы строитель упал с крыши, это понятно — ночь на дворе. Теперь работы прекратились», — написал Виктор Ширшов.

Жители просят губернатора Алексея Теклера и прокуратуру региона проверить ход ремонта крыши.

Глава Кизильского района Александр Селезнев сообщил Первому областному информагентству, что работы находятся в завершающей стадии.

«Рабочий упал с крыши, да. Серьезных травм он не получил, уже выписан из больницы и находится дома. В какое время необходимо проводить ремонт, решает подрядчик. Я не знаю, ночью ли работали строители. Сейчас крыша не закрыта на переходе к спортивному залу и над учительской. Для детей никакой опасности нет. Идет дождь, на крыше скользко, поэтому работы пока приостановили. Осталось совсем немного», — рассказал глава района.

Напомним, местные жители пожаловались на состояние школы. Еще в июле старую крышу, которая не ремонтировалась со времен постройки в 1960-х годах, решили заменить. Шифер сняли, и на этом работы на объекте остановились. Местные жители пожаловались в соцсетях на угрозу срыва учебного года. А руководство района считает жалобы провокацией анонимщиков и спокойны за скорость ремонта.