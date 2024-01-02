В Челябинске задержаны подозреваемые в нападении на участников СВО

Полиция вечером 1 января задержала трех молодых людей

Вечером 1 января сотрудниками следственного управления СК России по Челябинской области совместно с оперативниками областного управления МВД были задержаны трое хулиганов, подозреваемых в драке с участниками боевых действий.

Напомним, драка произошла в ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года в одном из дворов Советского района Челябинска. В сеть попало видео, на котором группа молодых людей с дубинками или палками напала на демобилизованных, которые вместе с женами ждали такси. Судя по записи, словесная перепалка переросла в драку, кроме дубинок нападавшие применили и перцовый баллончик.

«Следователями регионального СКР проведены обысковые мероприятия, изъяты орудия совершения преступления, в ближайшее время задержанным планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), а также направить в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в официальном сообщении следственного управления СК России по Челябинской области.

В полиции Челябинска сообщили, что двоим из задержанных по 18 лет, третьему — только 17. У фигурантов изъяли дубинку и газовые баллончики. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял это дело на личный контроль.