/ Правительственное здание в центре Челябинска эвакуировали

Сотрудников попросили покинуть помещение.

Эвакуацию здания на проспекте Ленина, 57 проводят в Челябинске. Там расположены Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской области, Министерство экологии, Министерство финансов, Министерство экономического развития и Контрольно-счетная палата. На месте работают сотрудники МЧС, выехали пожарные машины. Проезд на проспекте Ленина частично заблокирован.

По словам очевидцев, пожарные протянули к седьмому этажу автолестницу и забираются в одно из окон. Ни дыма, ни огня никто из свидетелей случившегося не видел.

На проспекте Ленина, 57, проводятся учения. — пояснили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.

Подробности и обстоятельства устанавливаются.

