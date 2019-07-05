Туристка из Челябинской области погибла на отдыхе в Крыму

Прощание с женщиной состоялось в четверг.

Жительница Бакала Челябинской области погибла на отдыхе в Крыму. Женщина пострадала из-за неудачного прыжка с пирса.

35-летняя Екатерина Баширова отправилась на отдых в Феодосию в конце июня. В один из дней во время купания в море она спрыгнула с пирса, не рассчитав глубину, после чего погибла.

По информации СМИ, после того, как Екатерина не выплыла на поверхность воды, помочь ей бросились отдыхающие. Женщину вытащили на берег, однако спасти ее не удалось. По разным данным, Екатерина Баширова либо захлебнулась во время прыжка, либо же сломала шейные позвонки.

Женщина скончалась 29 июня, позднее кто-то из близких оставил на ее странице во «Вконтакте» прощальную запись.

«Погибла наша Катя. Похороны будут в Бакале в четверг. Любим, помним, скорбим!», — гласит запись на странице Екатерины Башировой.

Похороны женщины состоялись в четверг, 4 июля, в Бакале. Отметим, что с начала этого года в Крыму уже произошло 17 происшествий на воде. Почти все инциденты имели трагичный исход: погибло 11 человек, из которых семь отдыхающих скончались летом. Основной причиной гибели людей на воде спасатели называют несоблюдение правил безопасности.