Жительница Бакала Челябинской области погибла на отдыхе в Крыму. Женщина пострадала
По информации СМИ, после того, как Екатерина не выплыла на поверхность воды, помочь ей бросились отдыхающие. Женщину вытащили на берег, однако спасти ее не удалось. По разным данным, Екатерина Баширова либо захлебнулась во время прыжка, либо же сломала шейные позвонки.
Женщина скончалась 29 июня, позднее
«Погибла наша Катя. Похороны будут в Бакале в четверг. Любим, помним, скорбим!», — гласит запись на странице Екатерины Башировой.
Похороны женщины состоялись в четверг, 4 июля, в Бакале. Отметим, что с начала этого года в Крыму уже произошло 17 происшествий на воде. Почти все инциденты имели трагичный исход: погибло 11 человек, из которых семь отдыхающих скончались летом. Основной причиной гибели людей на воде спасатели называют несоблюдение правил безопасности.