Появилась информация о личности погибшего во время лесного пожара южноуральца

Пользователь соцсети подтвердила информагентству, что обнаруженный на пожаре в поселке Джабык - ее пропавший отец

Сегодня, 10 июля, корреспондент ИА «Первое областное» связалась с дочерью пропавшего мужчины при пожаре в поселке Джабык. В телефонном разговоре женщина подтвердила смерть своего отца.

Женщина разместила пост накануне в социальной сети с просьбой откликнуться тех, кто видел ее отца, 78-летнего Виктора Кочеткова.

«Его дом сгорел 9 июля примерно в 13:30», — написала женщина.

Сегодня губернатор Челябинской области сообщил о том, что на месте пожара нашли тело человека.

«Да, мне уже сообщили экстренные службы. Это мой отец. От него почти ничего не осталось. Извините, мне тяжело говорить», — сказала по телефону Татьяна Н.

Личность погибшего должна официально подтвердить судебно-медицинская экспертиза.

По данным ГУ лесами Челябинской области, населенным пунктам Карталинского района огонь не угрожает. Работу по тушению пожара продолжают 632 человека, 142 единицы техники, 4 воздушных судна, в том числе от МЧС России 387 человек и 65 единиц техники.

Сегодня утром Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба в Новокаолиновом, во время которого отметил, что площадь активного горения снизилась, огонь локализован во всех населенных пунктах.

По решению губернатора Челябинской области, всем пострадавшим, проживающим в поселках Джабык и Запасное, будет выплачена единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей. В случае полной утраты имущества местным жителям выплатят 100 тысяч рублей, частичной утраты — 50 тысяч рублей. Определять степень утраты будет специальная комиссия.



