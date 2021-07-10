Алексей Текслер: «Площадь активного горения снизилась, угрозы людям нет»

Губернатор Челябинской области провел заседание оперативного штаба в Новокаолиновом по пожарной обстановке на юге области

Сегодня, 10 июля, обстановка на юге Челябинской области лучше, чем накануне: огонь локализован во всех населенных пунктах, угрозы людям нет, сообщил во время заседания оперативного штаба губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Ситуация лучше, чем вчера: снизилась площадь активного горения пожаров, огонь локализован во всех населенных пунктах, в настоящее время угрозы жилью и людям нет»,— сообщил Алексей Текслер.

По решению губернатора Челябинской области, всем пострадавшим, проживающим в поселках Джабык и Запасное, будет выплачена единовременная помощь в размере 10 тысяч рублей. В случае полной утраты имущества местным жителям выплатят 100 тысяч рублей, частичной утраты — 50 тысяч рублей. Определять степень утраты будет специальная комиссия.

Всего огнем охватило 14 тысяч гектаров, на данный момент площадь горения составляет 20 гектаров: 4 га — у села Париж, 7 га — у населенного пункта Михайловка, 6 га — около Кызыл-Чилика и 3 га — в направлении Запасного и Ясной поляны.

«Всего со вчерашнего дня для тушения природных пожаров применялась авиация МЧС России, выполнено нарастающим итогом 30 сбросов общим объемом 290 тонн, в том числе самолетом Бе-200 — 13 сбросов, 116 тонн, вертолетом Ми-8 — 21 сброс, 87 тонн, самолетом Ил-76 — 4 сброса, 84 тонны. Авиация продолжает работать. От Южно-Уральской железной дороги привлечены три пожарных поезда. Всего к тушению лесных пожаров привлечено 632 человека, 142 единицы техники, в том числе 4 воздушных судна. В том числе от МЧС России 387 человек, 65 единиц техники»,— добавили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Всего огнем уничтожено 72 строения в населенных пунктах Джабык и Запасное, из них 46 домов для постоянного проживания и 26 дачных домов. Развернуто 5 пунктов временного размещения, на данный момент работает два пункта, поскольку люди уезжают к родственникам.