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/ Мужчина в осенней куртке потерялся на Теплотехе

Мужчина в осенней куртке потерялся на Теплотехе

Отыскать пропавшего не могут полторы недели.
сегодня в 16:55
  |  Происшествия

Еще один мужчина пропал в Челябинске в начале февраля. На этот раз в Калининском районе. 41-летний Александр Колтышев вышел из дома утром 9 февраля. Это было по адресу проспект Победы, 163. Домой он не вернулся, на связь после этого не выходил. Информации, что мужчину видели в других точках города, нет.

Александр Колтышев 1976 года рождения ушел из дома утром 9 февраля и до настоящего времени не вернулся. Был одет в синие джинсы, черную осеннюю куртку, черные осенние туфли, темно-серую шапку. — рассказали сайту «Первый областной» в поисковом отряде «Легион-СПАС».

Приметы пропавшего: на вид 35–40 лет, рост 175 сантиметров, среднее телосложение, короткие темные волосы, серо-голубые глаза.

Всех, кто видел Александра Колтышева, просят сообщить подробности по телефонам 8 951 455 13 17, 8 900 095 52 67, либо обратиться в полицию — 02.

Отметим, что в день, когда мужчина пропал, температура воздуха в Челябинске держалась на отметке в минус 8 градусов. Серьезного понижения температуры за полторы недели не наблюдалось.

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