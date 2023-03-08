Полкило марихуаны обнаружили полицейские у жителя Челябинской области

Южноуральцу грозит до 10 лет тюрьмы

Полицейские Варненского района обнаружили у местного жителя коробку с высушенным растением массой более полукилограмма. Оказалось, мужчина хранил марихуану. В отношении южноуральца возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Коробку с наркотиком полицейские обнаружили в хозпостройке, принадлежащей 29-летнему жителю поселка Нововладимировка. Мужчина признался, что собрал и хранил растение для личного потребления.

В следственном отделе ОМВД России по Варненскому району возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»). Максимальное наказание, которое грозит задержанному, — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Ранее в Челябинской области задержали 17-летнего подростка, который намеревался сбыть наркотик бесконтактным способом. При себе у него было несколько свертков с запрещенным веществом.