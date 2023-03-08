17-летнего парня с крупной партией наркотиков задержали в Челябинской области

Запрещенное вещество было подготовлено для сбыта

В Челябинской области полицейские задержали 17-летнего подростка, который намеревался сбыть наркотик бесконтактным способом. В его отношении возбуждено и расследуется уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по региону.

По данным следствия, молодой человек приобрел у неизвестных наркотическое вещество, чтобы в дальнейшем сбывать его на территории области наркозависимым. Полицейские задержали подростка в тот момент, когда он делал закладку. Также они нашли у него еще несколько свертков с запрещенным веществом.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Максимальное наказание, которое грозит подозреваемому, — лишение свободы на срок до 20 лет.

Решается вопрос о предъявлении парню обвинения.

В Челябинске будут судить двух мужчин, которые на протяжении нескольких месяцев изготавливали мефедрон в подпольной лаборатории, организованной в селе Ларино Каслинского района. Всего они произвели 69 килограммов наркотика.