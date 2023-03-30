32 куста марихуаны обнаружили полицейские у жителей Кременкуля и Челябинска

Мужчины выращивали растения у себя дома

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области задержали двоих 30-летних мужчин, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. При обыске по месту жительства в поселке Кременкуль и в Челябинске у них обнаружили 32 куста марихуаны, высушенные части растений весом 500 граммов, оборудование для культивации, упаковочный материал, весы, а также 920 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, мужчины до задержания успели разложить «закладки» массой 40 граммов в разных районах Челябинска. Кроме того, выяснилось, что один из подозреваемых ранее судим.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело за незаконные производство и сбыт наркотических средств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Оба задержанных находятся под стражей.