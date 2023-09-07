Полиция задержала 17-летнего челябинца с наркотиками

Ему грозит до 10 лет лишения свободы

В Челябинске сотрудники полиции задержали 17-летнего горожанина, подозреваемого в незаконной покупке и хранении наркотиков в крупном размере. Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР Челябинской области.



По версии следствия, вечером 4 сентября подросток, находясь в лесном массиве, купил наркотическое вещество в крупном размере для личного употребления.

«Его противоправные действия были пресечены сотрудниками полиции, которые задержали подозреваемого и изъяли наркотическое средство», — сказали в СУ СКР региона.

Его допросили в качестве подозреваемого. В отношении челядина возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 10 лет со штрафом до полумиллиона рублей.