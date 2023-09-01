Полицейские из Челябинской области задержали иностранца с килограммом наркотика

Мужчина планировал продавать через тайники метадон

Южноуральские полицейские отправились в командировку в Свердловскую область, где задержали наркодилера-иностранца. У него изъяли более килограмма метадона. Запрещенное вещество мужчина планировал продавать через тайники в том числе в Челябинской области, сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Челябинские полицейские остановили автомобиль злоумышленника в Свердловской области. За рулем был 43-летний гражданин иностранного государства. В салоне машины нашли 13 свертков метадона. Наркодилера доставили в Челябинск для следственных действий.

Задержанный жил в Московской области без регистрации и не имел официального заработка. По предварительным данным, в Екатеринбург он приехал, чтобы купить наркотик. Затем он планировал продавать вещество через тайники в Челябинской и Свердловской областях.

Полиция завела уголовные дела о покушении на преступление и незаконной перевозке наркотиков (часть 3 статьи 30, часть 4 статьи 228.1 УК РФ). Иностранцу может грозить до 20 лет лишения свободы. Мерой пресечения ему избрали заключение под стражу.

Сотрудники полиции ищут подельников задержанного.