В Ленинском районе Челябинска полицейские задержали иностранца, подозреваемого в распространении наркотиков. 34-летнему мужчине грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Подозреваемого задержали благодаря местным жителям: они заметили в своем микрорайоне автомобиль с номерами другого региона и иностранцев, которые передвигались на нем, и сообщили в полицию.
В ходе проверки выяснилось, что мужчина, имеющий временную регистрацию в Московской области, приехал в Челябинскую область распространять наркотики. Запрещенное вещество массой более 800 граммов он поместил в один из тайников и в дальнейшем планировал расфасовать его на дозы.
«В настоящее время мужчина арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока»,— уточнили в ведомстве.
Полицейские устанавливают остальных участников преступной наркоцепочки.