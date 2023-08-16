В Челябинске задержали иностранца, планировавшего сбыть 800 граммов наркотика

Специально для этого мужчина прибыл из Московской области

В Ленинском районе Челябинска полицейские задержали иностранца, подозреваемого в распространении наркотиков. 34-летнему мужчине грозит пожизненное лишение свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемого задержали благодаря местным жителям: они заметили в своем микрорайоне автомобиль с номерами другого региона и иностранцев, которые передвигались на нем, и сообщили в полицию.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина, имеющий временную регистрацию в Московской области, приехал в Челябинскую область распространять наркотики. Запрещенное вещество массой более 800 граммов он поместил в один из тайников и в дальнейшем планировал расфасовать его на дозы.

«В настоящее время мужчина арестован. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ. Ему грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока»,— уточнили в ведомстве.

Полицейские устанавливают остальных участников преступной наркоцепочки.