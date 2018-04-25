/ Полицейский обвиняется в избиении пьяного челябинца, которого не пустили в ночной клуб

Уголовное дело передали в суд.

Сотрудника дежурной части отдела полиции «Центральный» Челябинска обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, ночью 22 декабря прошлого года в участке повалил на пол и ударил ногой челябинца. Известно, что пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. Он пришел в полицию с жалобой на то, что его не пустили в ночной клуб. Момент, когда полицейский наносил удары, он успел снять на видео.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. В рамках расследования уголовного дела следователем СК внесено представление начальнику ОМВД «Центральный» об устранении причин, способствовавших совершению преступления. - уточнили в СУ СКР по Челябинской области.

Следователи закончили сбор доказательной базы. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.



На время следствия сотрудник был отстранен от служебных обязанностей. Если суд признает его виновным, сотрудника уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Наказание понесет и его непосредственное руководство. – добавили в пресс-службе УВД Челябинска.