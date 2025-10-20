В Челябинской области 3‑й день ищут туристку

Женщина отстала от группы в районе вершины горы Большой Иремель

Спасатели Усть-Катавского отряда совместно с другими службами уже третий день ведут поиски туристки, которая отстала от группы и потерялась в субботу, 18 октября, в районе вершины горы Большой Иремель, сообщает пресс-центр Поисково-спасательной службы Челябинской области.

На поиски помимо спасателей выехали егеря, двое опытных туристов, два человека из группы, с которой приехала потерявшаяся, а также сотрудники специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) и кинологический расчет. В понедельник, 20 октября, к поискам подключились также Златоустовский поисково-спасательный отряд и поисково-спасательный отряд города Белорецка.

На данный момент в поисково-спасательных работах задействованы 29 человек.

Спасатели напоминают всем любителям походного отдыха: чтобы не заблудиться в малознакомой горно-таежной местности, необходимо строго следовать указателям и маркировке, не допускать отклонений от маршрута и ухода в сторону от своей группы и руководителя похода. При себе следует иметь полностью заряженный телефон, теплую одежду, нож, спички и по возможности воду, еду и лекарства.