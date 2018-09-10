/ Женщина-садовод лишилась ребенка, оставив его одного на три дня

Мать девочки заявляет о хищении ее дочери.

Сайт «Первый областной» уже писал о челябинке, обратившейся в редакцию с сообщением о хищении ее ребенка. Еще в пятницу, 7 сентября, женщина убеждала, что сотрудники социальной защиты забрали дочь без ее ведома, когда она находилась в саду. Якобы 10-летняя девочка одна в квартире была лишь 3 часа, но пришли соцработники и забрали ребенка в приют. Чуть позже выяснились новые подробности. Сейчас мама девочки рассказывает сайту «Первый областной», что она собирала урожай в саду в ночь со среды на четверг.

Меня не было в квартире со среды на четверг. Я была в саду, собирала урожай. Сейчас ребенок находится в социально-реабилитационном центре. Я готовлю все необходимые документы, чтобы вернуть ее домой. Планирую подать в суд на работника соцзащиты. — рассказала сайту «Первый областной» мама девочки.

Соцзащита Металлургического района Челябинска озвучивает совсем другую информацию. Они говорят, что мать бросила девочку на три дня. Первой б этом сообщила обеспокоенный педагог, который заметил отсутствие школьницы на уроках.

К нам поступила информация, что ребенок находится в квартире один. При проверке выяснилось, что девочка провела в одиночестве и без средств существования три дня. Сотрудники органов социальной защиты пытались дозвониться до мамы, однако не смогли этого сделать. Сейчас она находится в реабилитационном центре. — рассказали сайту «Первый областной» в управлении социальной защиты Металлургического района.

С весны 2017 семья состоит на учете, сообщают органы опеки. В управлении отметили, что не чинят никаких препятствий по возвращению девочки домой. Сейчас законный представитель ребенка, в данном случае это ее мать, должен собрать пакет документов. Женщина обязана убедить соцзащиту в том, что больше не будет создавать опасных для ребенка ситуаций. Тем временем, мама девочки начала собирать необходимые документы, чтобы подать в суд на сотрудника органов опеки.