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/ Водитель ВАЗа на рассвете насмерть разбился в Тракторозаводском районе

Водитель ВАЗа на рассвете насмерть разбился в Тракторозаводском районе

34-летний мужчина погиб на месте.
сегодня в 10:06
  |  Происшествия

Сегодня, 7 августа, на улице Артиллерийской в Тракторозаводском районе погиб 34-летний водитель ВАЗа. Авария произошла в предутренний час, когда на улице светало. Автомобиль превратился в груду железа, врезавшись в столб. Находившийся внутри человек умер.

В 4:35 часов напротив дома № 71 по улице Артиллерийская 34-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на препятствие — электроопору. От полученных травм мужчина скончался на месте. — рассказал сайту «Первый областной» начальник отделения пропаганды БДД ГИБДД УМВД России по Челябинску Андрей Шерстобитов.

По имеющейся информации, других жертв в результате ДТП нет.

Извлечь тело погибшего удалось при помощи специальных инструментов, находящихся в распоряжении городских спасателей. Тело передали правоохранителям. Сейчас установлением обстоятельств трагедии занимаются областные следователи.

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Комментарии

Иван
10:41, 07.08.2018
на улице Артиллерийской в Металлургическом районе, и где там такая улица???

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