Погибшего на Камчатке шахтера во второй раз похоронят в Карабаше

Тело его напарника эксгумировали и везут в Донецкую Народную Республику





Дмитрий Горшняк из Донецкой Народной Республики был проходчиком на той же шахте и погиб в тот же день. Мужчины вместе вышли на смену. Внешне они похожи, оба примерно одного возраста — около сорока. Неудивительно, что при отправке обезображенных тел проходчиков перепутали.



Родные Зубова не заметили фатальной ошибки и провели прощальную церемонию. «Николая» похоронили на кладбище родного Карабаша. А жена Дмитрия сразу же поняла, что ей доставили чужое тело, и повезла его на Урал.



«Мы добились эксгумации Дмитрия. Сегодня прошло повторное опознание тел в бюро судебно-медицинской экспертизы Кыштыма. Родные Дмитрия повезли его останки в Донецк. А Николая увезли в Карабаш. Похороны пройдут завтра», — рассказала информационному агентству «Первое областное» невестка погибшего карабашца Кристина Зубова.



Обе семьи до сих пор не знают, что стало причиной обвала в шахте. Ведется следствие. В четверг, 21 января, в Карабаше предадут земле тело местного жителя Николая Зубова. Во время январских праздников он погиб на Камчатке при обрушении породы в шахте. Несколько дней назад близкие похоронили его в первый раз, а потом оказалось, что тело нашего земляка перепутали с его напарником.Дмитрий Горшняк из Донецкой Народной Республики был проходчиком на той же шахте и погиб в тот же день. Мужчины вместе вышли на смену. Внешне они похожи, оба примерно одного возраста — около сорока. Неудивительно, что при отправке обезображенных тел проходчиков перепутали.Родные Зубова не заметили фатальной ошибки и провели прощальную церемонию. «Николая» похоронили на кладбище родного Карабаша. А жена Дмитрия сразу же поняла, что ей доставили чужое тело, и повезла его на Урал.Обе семьи до сих пор не знают, что стало причиной обвала в шахте. Ведется следствие.