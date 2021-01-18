Родные погибшего на Камчатке шахтера из Челябинской области намерены расследовать его смерть

Они хотят наказать виновных в трагедии

Родные Николая Зубова, который погиб при обрушении породы в шахте на Камчатке, требуют провести честное расследование его смерти.

Николай Зубов родом из Карабаша. На Камчатке он работал вахтовым методом. Последний раз мужчина спустился в забой накануне Рождества — 6 января. Живым из шахты он уже не вернулся.

«У Николая осталась семья, он отец троих несовершеннолетних детей. Мы пытаемся добиться честного расследования, чтобы все виновные были наказаны. Если есть не равнодушные люди, которые готовы помочь, нам это очень пригодится», — от имени всей семьи просит Кристина Зубова.

По словам девушки, ЗАО «Тревожное зарево», где работал Николай, имеет очень плохую репутацию. И семья сомневается, что им удасться узнать о реальной причине трагедии. Близкие полагают, что смерть шахтеров лежит на совести работодателя.

В небольшом Карабаше Николая знали многие люди. Земляки вспоминают о нем как о хорошем, жизнерадостном человеке, который был душой душой любой компании. Люди искреннее соболезнуют его близким и готовы поддержать семью деньгами и морально.

Николая Зубова похоронили в субботу, 16 января. А через сутки стало известно, что работодатель перепутал тела погибших шахтеров. Тело нашего земляка отправили в Донецкую республику вместо тела Дмитрия Горшняка. Подмену заметили только близкие Дмитрия. Сейчас семьи намерены исправить ошибку.