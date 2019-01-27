/ Подозреваемого в совершении нападения в Кыштыме задержали по горячим следам

Ранее судимый мужчина не успел уйти далеко от места преступления.

Полиция Кыштыма задержала подозреваемого в совершении нападения на пожилую женщину. Вечером в дежурную часть отдела полиции обратилась жительница Кыштыма 1942 года рождения, сообщившая о том, что ей нанесли телесные повреждения, а также отобрали сумку.

Сотрудники экипажа патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Кыштымский» незамедлительно направились на место происшествия. В ходе патрулирования территории, прилегающей к месту совершения преступления, полицейские задержали и доставили подозреваемого в Отдел полиции города Кыштыма. Им оказался ранее судимый за кражи житель Карабаша, 1969 года рождения. — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вещи, которые похитили, возвращены хозяйке.

Благодаря профессиональным действиям полиции и своевременному обращению потерпевшей, преступление раскрыто в кратчайшие сроки.

Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области напоминает, что необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы, если вы стали свидетелем или потерпевшим во время противоправных действий.