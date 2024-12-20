Водителя в Магнитогорске обязали выплатить компенсацию пассажирке трамвая за ДТП

Мужчина пытался обжаловать сумму

В Магнитогорске водитель обязан выплатить 200 тысяч рублей пенсионерке, которая получила травмы во время столкновения машины Lada Granta и трамвая. Решение Ленинского районного суда поддержал Челябинский областной суд. Вместе с этим он отклонил апелляционную жалобу автомобилиста на сумму компенсации морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным судебного дела, в августе 2023 года 70-летний водитель автомобиля Lada Granta при повороте налево не уступил дорогу трамваю, который двигался навстречу. Транспортные средства столкнулись. В ДТП пострадала 81-летняя пассажирка трамвая, которая готовилась к выходу. Она упала. У женщины диагностировали закрытые переломы вертлужной впадины и лонной кости. Здоровью был причинен вред средней тяжести.

Водителя легковой машины лишили прав на один год и шесть месяцев.