Что испытывает тонущий человек

Челябинский журналист проверил на себе уход под воду

С начала купального сезона на водоемах Челябинской области утонули 18 человек. Среди жертв воды — четверо детей. Тело одного утонувшего на реке Урал подростка до сих пор ищут спасатели. Журналист медиахолдинга «Первый областной» Сергей Новиков испытал на себе чувства тонущего человека и, по легенде, был спасен специалистами. Однако читателям стоит помнить, что большинство трагедий происходит в местах, где купаться запрещено и на помощь прийти некому.









Эксперимент проходил на озере Смолино. По задумке Сергей Новиков начал тонуть и кричать «Помогите!», на зов бросились спасатели на весельной лодке, поскольку в оборудованных для купания местах выходить на воду с мотором нельзя. Поскольку журналист тонул понарошку, ему сложно было представить, что в действительности тонущий человек не может голосом позвать на помощь.

«Тонущему не хватает воздуха. Лучше не расходовать силы и не пытаться выкрикивать слова. Если вы тонете, то на выдохе лучше прокричать „А-а-а“ настолько громко, насколько можете. Лодка подается кормовой частью, на ней подходят двое спасателей, один опускается в воду, второй на судне помогает достать пострадавшего из воды», — рассказывает руководитель Центра специальной подготовки «Акваспас» спасатель Дмитрий Микрюков.





После того как пострадавший оказался в лодке, спасатель тоже забирается туда и оценивает состояние человека.









Второй вариант оказания помощи на воде — когда спасатель добирается до пострадавшего вплавь. С помощью буя спасатель фиксирует потерпевшего к себе и доставляет к берегу.

«Испытал неприятное чувство, несмотря на то что умею плавать и посещаю бассейн. Но когда оказываешься в холодной воде и теряешь дно под ногами — это достаточно тяжелое состояние, паника», — поделился впечатлениями журналист.









Чтобы не оказаться в такой страшной ситуации, купайтесь только в специально оборудованных местах, не заплывайте за буйки. Трезво оценивайте свое состояние — в прямом и переносном смысле. В состоянии опьянения теряется критическое мышление, поэтому нельзя заходить в воду, употребив алкоголь. Помните о детях: не упускайте их из виду на водоемах и надевайте на малышей спасательные жилеты.