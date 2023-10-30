Дополнительные рейды проведут на челябинской Кировке после смертельной поножовщины

Особое внимание уделят барам и клубам

В Челябинске на улице Кирова после конфликта с поножовщиной, в котором погиб один человек, проведут дополнительные профилактические рейды. Об этом 30 октября на аппаратном совещании в администрации Челябинска сообщил начальник городской полиции Андрей Меньшенин.

«Считаю целесообразным в связи с произошедшим провести на улице Кирова дополнительный профилактический рейд и принять дополнительные меры по всем питейным заведениям»,— сказал Андрей Меньшенин.

Напомним, инцидент произошел ночью 28 октября неподалеку от бара Gipsy. 21-летний парень повздорил с местным жителем и нанес ему несколько ножевых ранений. «Досталось» и двум приятелям пострадавшего. В результате последнего доставили в больницу, где он скончался.

Подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). По ходатайству следователя обвиняемого отправили в СИЗО на два месяца.