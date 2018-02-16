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/ Власти назвали приоритетной задачей повышение пенсии до 25 тысяч рублей

Власти назвали приоритетной задачей повышение пенсии до 25 тысяч рублей

Скорость достижения этой цели зависит от принятых мер.
сегодня в 08:36
  |  Общество

Рост пенсий до 25 тысяч рублей является приоритетной задачей правительства России. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец. Пенсионные выплаты должны достигнуть уровня 2–3 прожиточных минимумов. Сроков, когда пенсии достигнут такого показателя, Голодец не назвала, ссылаясь на то, какие меры будут приняты в ближайшее время.

Если говорить в сегодняшних ценах — это где-то около 25 тысяч руб. И эта задача является настолько приоритетной и настолько актуальной, что все движение сегодня должно быть подчинено именной этой задаче. — заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе Российского инвестиционного форума.

Напомним, сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. При этом необходимо наличие не менее 8 лет трудового стажа и минимальное количество пенсионных баллов. Сейчас этот показатель находится на уровне 11,4 баллов.

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