/ Власти назвали приоритетной задачей повышение пенсии до 25 тысяч рублей

Скорость достижения этой цели зависит от принятых мер.

Рост пенсий до 25 тысяч рублей является приоритетной задачей правительства России. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец. Пенсионные выплаты должны достигнуть уровня 2–3 прожиточных минимумов. Сроков, когда пенсии достигнут такого показателя, Голодец не назвала, ссылаясь на то, какие меры будут приняты в ближайшее время.

Если говорить в сегодняшних ценах — это где-то около 25 тысяч руб. И эта задача является настолько приоритетной и настолько актуальной, что все движение сегодня должно быть подчинено именной этой задаче. — заявила вице-премьер Ольга Голодец в ходе Российского инвестиционного форума.



Напомним, сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. При этом необходимо наличие не менее 8 лет трудового стажа и минимальное количество пенсионных баллов. Сейчас этот показатель находится на уровне 11,4 баллов.

