По факту взрыва газового баллона в Сатке возбуждено уголовное дело

Следователи предполагают, что речь идет о причинении тяжкого вреда по неосторожности

Следственное управление СК РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по факту взрыва газового баллона в жилом доме в Сатке. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального СУ СКР, фигуранты пока не установлены.



Напомним, утром 23 февраля, в многоквартирном доме в Сатке по улице 1-ый квартал, 4 разгерметизировался газовый баллон. В результате взрыва пострадали мужчина и его 15-летний сын, ударная волна выбила окна, сломала кирпичные стены. Оба пострадавших в настоящее время госпитализированы.



Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, по факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Следователи и эксперты выясняют все обстоятельства произошедшего.



Наш журналист смог попасть в квартиру, где находился газовый баллон. Родственники пострадавших рассказали, что произошло.