Родственники пострадавших из-за взрыва в Сатке рассказали, что произошло

Наш журналист смог попасть в квартиру, где находился газовый баллон

Сегодня, 23 февраля, в многоквартирном доме в Сатке прогремел взрыв. Взорвался пятилитровый газовый баллон, который находился в туалете квартиры на первом этаже. Взрывная волна сломала кирпичные стены, выбила окна, под огонь попали жильцы квартиры — мужчина и его пятнадцатилетний сын. Обоих увезли в районную больницу Сатки в тяжелом состоянии.

Журналист ИА «Первое областное» побывал на месте взрыва и пообщался с родственниками пострадавших.

Взрыв произошел в доме № 4 по улице 1-ый квартал, в 11:15 по словам очевидцев. В это время местный житель Максим отправился в магазин. В момент взрыва он находился в 300 метрах от дома.

«Иду, и внезапно взрыв, так долбануло! Я сначала подумал, что на Карагайском карьере переборщили со взрывчаткой. Поэтому и не придал этому значения. Но когда шел обратно, увидел, что в доме выбиты окна, у стен валяется мусор...», — рассказал Максим журналисту ИА «Первое областное».



Взрывная волна разнесла всю квартиру и сломала каменные стены в соседние помещения. На полу одежда, бытовая техника и посуда перемешаны с осколками кирпичей. Порвался и оплавился натяжной потолок, его остатки лоскутами свисают вдоль стен. Целых окон в квартире нет. На улице валяется мебель, уничтоженная взрывом.

Баллон находился в туалете. Одна стена полностью снесена, а унитаз обуглился и расплавился.

В квартире сейчас родственники пострадавших — пытаются навести порядок и спасти уцелевшие вещи.

Жена брата хозяина Татьяна Гусько рассказывает, что жильцов увезли в реанимацию с ожогами на 50% тела. Судя по всему, в момент взрыва хозяин квартиры готовил суп на газовой плите. Родственники нашли порезанную капусту.

«Нам позвонили, мы приехали и увидели разгром. Газ был включен, хозяин квартиры в момент взрыва собирался что-то варить, стояла кастрюля. Но брата мужа мы не видели, когда добрались — и его, и сына уже увезли», — рассказывает Татьяна Гусько.

Все окна выбиты, в квартире возможно находиться только в верхней одежде

Из-за взрыва пострадал находящийся за стеной офис строительной компании ООО «Муллит». На полу в коридоре горы из бетонных кирпичей: ещё одна стена обвалилась. С потолка на тоненьком проводе свисает и медленно покачивается люстра. Провод вот-вот порвется от тяжести плафона. Входная дверь в офис не открывается, попасть внутрь удалось только через соседние квартиры.

«Проблем с жильцами никогда не было. Это несчастный случай. От взрыва где-то стекла вылетели, техника пострадала. Двери тоже вылетели, некоторые теперь не открываются», — объясняет инженер компании Наталья Малахова.

В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщают, что состояние двух пострадавших оценивают как тяжелое. В пресс-службе подчеркивают: мужчина и подросток получают необходимую медицинскую помощь. На данный момент врачами определяется тактика дальнейшего ведения пациентов. После стабилизации состояния будет решаться вопрос о переводе пациентов в ожоговый центр на базе ГКБ№6 в Челябинске.

Анна Титова, Ирина Агафонова