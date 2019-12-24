Пешеход погиб под колесами авто ночью в Челябинске

Три серьезные аварии с пострадавшими произошли за сутки в городе.

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В Челябинске в результате наезда прямо на месте происшествия погиб пешеход. В пресс-службе ГИБДД по Челябинску сайту «Первый областной» сообщили подробности ДТП, а также рассказали о других серьезных авариях прошедших суток.

Смертельная авария случилась накануне поздно вечером, в 22:35, на улице Кишинёвской около дома № 69. 35-летний водитель, управляя автомобилем «Газ 3302», наехал на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. От полученных травм 34-летний житель Челябинска скончался на месте.

Ещё одна авария произошла в 17:40 на улице Блюхера, 92. В результате столкновения двух автомобилей пострадал пассажир.

«Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем марки „Рено Логан“, при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении прямо автомобилю „Ниссан Кашкай“. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля „Рено“ — женщина 1990 года рождения, она была госпитализирована»,— сообщили в ведомстве.

В 15:15 на Университетской Набережной, 68 также произошла авария. 20-летний водитель за рулём «Тойоты Рав 4» не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущихся «ВАЗа 2114» и «Кия Соронто» и столкнулся с ними. В результате после «Тойота» наехала на бордюрный камень и электроопору, не повредив их, а водитель «ВАЗа» получил лёгкие травмы, его отправили на амбулаторное лечение.

Сотрудники ГИБДД напоминают пешеходам, что нужно носить светоотражающие элементы на одежде или сумках, а водителям советуют быть внимательнее и осторожнее.