Челябинский педофил вышел на свободу спустя месяц после заключения

Пенсионер надругался над несовершеннолетней девочкой, но в тюрьме пробыл недолго.

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В июле 75-летнего пенсионера приговорили к 6 годам лишения свободы по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних). Педофил приставал к 11 летней девочке, сидевшей на скамейке, позже он отвел ее в овраг и надругался, за что и получил срок.

При этом на заседании суда подсудимый полностью отрицал свою вину. Однако спустя месяц его вновь увидели на свободе. Как оказалось, суд пересмотрел свое решение в связи с онкологическим заболеванием пенсионера.

«В настоящее время запрос о пересмотре дела в отношении пенсионера рассматривается в особом порядке», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Согласно перечню заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, новообразования и другие формы онкологии освобождают осужденных от заключения. Но, несмотря на видимые плюсы положения преступника, есть некоторые нюансы.

«По приговору суда осужденному назначено ограничение свободы сроком на 1 год. Согласно части 1 статьи 53 УК РФ при назначении наказания в виде ограничения свободы, суд возлагает на осужденного обязанность являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденным наказания в виде ограничения свободы от 1 до 4 раз в месяц для регистрации. В настоящий момент поставлен на учет в одном из филиалов уголовно-исполнительной инспекции», — рассказали в пресс-службе ФСИН по Челябинской области.

В настоящее время 75-летний педофил находится на свободе и спокойно передвигается по улицам города.