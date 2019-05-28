/ В Челябинской области мужчина насиловал ребенка целый год

Отец-одиночка один воспитывал шестерых детей.

В Челябинской области отец-одиночка, вырастивший шестерых детей, подозревается в изнасиловании своей малолетней дочери. Как сообщает телеграм-канал Mash, соседи считали мужчину героем, потому что дети были наркомлены, одеты и ни в чем не нуждались. Однако недавно стало известно, что отец постоянно носиловал 14-летнюю дочь.

Как же всё это вскрылось? Недавно мужчина залез в переписки детей и узнал, что его дочки, которым вообще-то по 18−20 лет, не невинны. У извращенца снесло крышу, он жестоко избил девушек. Больше терпеть они не могли — в тот же день убежали к тёте и рассказали о том, что творилось дома. Придя в себя, родственница обратилась в полицию, насильник задержан. — сообщает Mash.

Как отмечает собственный источник сайта «Первый областной» в правоохранительных органах, семья проживает в Брединском районе Челябинской области.