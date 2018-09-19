/ Южноуральская пара разбилась в столкновении с грузовиком под Воронежем

Кроссовер вынесло на «встречку».

Утреннее ДТП, произошедшее под Воронежом 18 сентября, унесло жизни двух южноуральцев. Пара, как установлено, направлялась от Москвы в сторону Ростова на «Черри Тиго». Не справившись с управлением, водитель отправил кроссовер на «встречку» и столкнулся с автомобилем «Ман» с полуприцепом. Травмы, которые получила пара из Челябинской области, оказались смертельными.

Накануне около 06:10 на автодороге М-4 «Дон» 20-летний водитель автомобиля «Черри-Тиго», житель Челябинской области, двигаясь со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Ман» с полуприцепом под управлением 47-летнего жителя Ставропольского края. В результате ДТП водитель автомобиля «Черри Тиго» и его пассажир, 22-летняя жительница Челябинской области, от полученных травм скончались на месте происшествия, до приезда скорой медицинской помощи. — сообщили сайту «Первый областной» в УГИБДД по Челябинской области.

По данному факту сотрудники полиции организовали проверку. Они устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.