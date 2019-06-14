/ Крупную партию запрещенных таблеток «накрыли» челябинские таможенники

Правоохранители задержали подозреваемого в Магнитогорске.

Партию таблеток с запрещенными веществами задержали южноуральские таможенники. Совместно с ОНК южноуральского линейного управления МВД на транспорте сотрудники ведомства задержали жителя Магнитогорска. Мужчина получал партию гормональных препаратов в офисе одной из транспортных компаний.

В коробке, которую доставили из Белоруссии, было почти 10 тысяч таблеток и 84 банки с жидкими гормональными веществами, всего порядка 10 наименований. Общий вес партии — 6,5 килограммов. Согласно заключению экспертизы, таблетки содержат тестостерон и тренболон, эти вещества включены в список сильнодействующих веществ. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе уральского таможенного управления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Материалы дела переданы для расследования в полицию.