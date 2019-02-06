/ Отец и двое маленьких детей исчезли после поездки в такси

О местонахождении семьи ничего не известно уже три месяца.

В Челябинской области разыскивают отца и двух несовершеннолетних детей, в октябре отправившихся из в Республики Марий Эл в Челябинск. Известно, что они добрались до дома по улице Труда, но больше о местонахождении семьи информации нет. Родственники ищут Руслана Аннаева 32 лет, Марию Аннаеву 10 лет и Айрата Аннаева 11 лет.

Зарегистрировано сообщение о пропаже этой семьи. В данный момент проводятся мероприятия по розыску данных лиц. — прокомментировала для сайта «Первый областной» пресс-служба ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Всех, кто видел семью и знает о ее местонахождении, просят передать информацию в полицию (02) либо по одному из этих номеров:

8−900−095−52−67 — Татьяна

8−902−604−56−10 — Ирина