Организатор беспорядков на фестивале «Торнадо» останется в колонии

Челябинские судьи оказались солидарны с коллегами из Копейска.

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Челябинский областной суд не удовлетворил ходатайство Александра Гиря, которого признали организатором беспорядков на рок-фестивале «Торнадо» в Миассе. Мужчина за решёткой уже больше года.

Защита Гиря просила заменить остаток срока принудительными работами. Суд не нашел для этого оснований и оставил без изменений приговор служителей Фемиды Копейска.

«Александр Гирь осуждён 5 сентября 2018 и приговорен к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима за организацию массовых беспорядков и возбуждение ненависти по признакам принадлежности к определенной социальной группе», — сообщают в пресс-службе областного суда.

Постановление вступило в законную силу 10 января 2020 года.

Беспорядки на фестивале «Торнадо» произошли в 2010 году. Хулиганы жестоко избили зрителей. Пострадали 39 человек. Александр Гирь долго скрывался от правосудия, но в итоге был осуждён.