/ Новорожденных и рожениц экстренно вывел из перинатального центра медперсонал

Эвакуация происходила под звуки пожарной сигнализации.

Роддом областного перинатального центра вечером эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации. Звук, предупреждающий о возгорании или задымлении, в медучреждении услышали почти в 10 вечера. В тот же момент информацию приняла пожарно-спасательная служба, направив к здании 9 единиц техники и 38 человек, которые должны были помочь эвакуироваться персоналу и пациентам, а также справиться с огнем.

К прибытию подразделений МЧС из здания самостоятельно эвакуировалось 262 человека, в том числе 82 ребенка. После проверки помещений сотрудниками МЧС, пациенты и персонал перинатального центра вернулись в палаты. Пожарная сигнализация сработала ложно. — рассказали сайту «Первый областной» в ЕДДС Челябинска.

Сайт «Первый областной» пообщался с представителями перинатального центра. От них удалось узнать, что эвакуация обязательна для всех, в том числе для женщин, находящихся в родильном зале. Их вывозят на каталке и на «скорой» доставляют в ближайшее медучреждение, где могут принять роды в подходящих условиях. «Тяжелых» детей, находящихся на аппарате ИВЛ или лежащих в кювезах, эвакуируют вместе с приборами. Они могут работать еще несколько часов без подключения к сети благодаря встроенной батарее.