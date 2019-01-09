/ Подарок всем рожденным в 2019 году презентуют в честь юбилея региона

В набор войдут самые необходимые для первых дней жизни вещи.

В 2019 году каждый ребенок, родившийся на Южном Урале, получит подарочный набор. Акция приурочена к 85-летнему юбилею Челябинской области. В подарочный набор входят самые необходимые для первых дней вещи: полотенце, кремы, салфетки, погремушка, прорезыватель для зубов и другое.

Получить набор новоиспеченная мама может прямо в медицинском учреждении, представители органов социальной защиты уже начали выдавать подарки. Для того чтобы забрать его, роженице необходимо предоставить пакет документов: удостоверение личности, документ, подтверждающий прописку на территории Южного Урала, документ о рождении ребенка и написать заявление.

Матери новорожденных в первые дни этого года уже получили свои наборы. Фотографией они поделились в одной из групп в социальных сетях. Под снимком активно оставляют комментарии пользователи.

Очень нужные вещи! Я вот совсем забыла про термометр, первый день после роддома купать, а вот нечем измерить температуру воды. — поделилась мнением Анна Царёва.

Мелочь, а приятно, мне кажется. — добавила Мария Зацепина.

Идея дарить подарки для мамочек и новорожденных была позаимствована у столицы и реализована специально к году, когда Челябинская область празднует свой 85-летний юбилей.

Это решение стоит денег, а деньги мы получаем потому, что все вместе работаем. Это наш способ сказать «спасибо» всем молодым семьям за то, что они работают в нашем регионе, верят в нашу область. — объяснил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Подарки для новорожденных — не единственная акция, которую организовали ко дню рождения области. Для южноуральцев также учредят 16 новых наград, которые получат жители, отличившиеся профессиональным мастерством или достигшие особых трудовых успехов.