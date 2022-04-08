В Челябинске 14‑летнего школьника отправили под домашний арест по обвинению в гибели сверстника

Тело подростка нашли в овраге на улице Хохрякова

Тракторозаводский районный суд отправил под домашний арест 14-летнего Алексея П. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 8 апреля, сообщили в пресс-службе суда.

«Следствие выступило с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд постановил отправить ребенка под домашний арест сроком на два месяца», — рассказали в суде.

Как ранее сообщал наш сайт, трагедия случилась 4 апреля. По предварительным данным, парни повздорили из-за девочки. В какой-то момент Алексей П. ударил Степана, мальчик упал и скончался на месте.

Знакомые погибшего рассказали Первому областному информагентству, что подросток занимался музыкой в стиле хип-хоп, учился в кадетском классе. Также, по не подтвержденным следствием данным, в трагической потасовке участвовал еще один подросток и та самая восьмиклассница, из-за которой возник конфликт.