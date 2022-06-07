Возле дома № 325 на проспекте Победы челябинец на арендованном электросамокате сбил 11-летнюю девочку, которая передвигалась на обычном самокате. Об этом сегодня, 7 июня, сообщили в городской Госавтоинспекции.
В результате столкновения девочка получила травмы, ее увезли в больницу на автомобиле скорой помощи.
«Важно помнить, что водитель электросамоката — полноценный участник дорожного движения, который несет такую же ответственность за свои действия, как и водитель автомобиля», — напомнили в ГИБДД.
Как ранее сообщал наш сайт, на набережной реки Миасс в Челябинске столкнулись два самокатчика.