/ Неизвестный с ножом напал на молодого человека в переходе на Теплотехе

Поиски злоумышленника продолжаются.

Неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прохожего в подземном пешеходном переходе на Теплотехническом институте. Травмы получил 26-летний молодой человек. С ранением в живот его госпитализировали в больницу. Инцидент произошел в ночь на субботу, 14 июля. После нападения злоумышленник скрылся.

Розыскные мероприятия на данный момент продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подробности и обстоятельства устанавливаются. — сообщил сайту «Первый областной» собственный источник.

По предварительным данным, нападение было совершенно с целью грабежа, однако у парня не оказалось с собой никаких ценных вещей, поэтому налетчик ушел ни с чем. Жертва своего обидчика не запомнила, так что особые приметы, по которым можно опознать преступника, отсутствуют.

Правоохранители также знают о другом нападении с ножом, совершенном чуть дальше Теплотеха. Предварительно, два преступления могут быть связаны.