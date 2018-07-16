/ Неизвестный с ножом напал на молодого человека в переходе на Теплотехе

Розыскные мероприятия на данный момент продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подробности и обстоятельства устанавливаются. — сообщил сайту «Первый областной» собственный источник.
По предварительным данным, нападение было совершенно с целью грабежа, однако у парня не оказалось с собой никаких ценных вещей, поэтому налетчик ушел ни с чем. Жертва своего обидчика не запомнила, так что особые приметы, по которым можно опознать преступника, отсутствуют.
Правоохранители также знают о другом нападении с ножом, совершенном чуть дальше Теплотеха. Предварительно, два преступления могут быть связаны.