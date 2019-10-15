Суд продлил досудебный арест «дяди Сережи» на месяц

Мужчина подозревается в 9-ти изнасилованиях детдомовцев под Челябинском.

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В конце сентября Сергей К., более известный как «дядя Сережа», дожидавшийся суда за изнасилования несовершеннолетних, сменил место пребывания. Меру пресечения с «домашнего ареста» заменили на «содержание под стражей». Причиной стало то, что подозреваемый нарушал требуемые условия, а также пытался связаться со свидетелями и потерпевшими. Областной суд 25 сентября отправил «дядю Сережу» ждать заседания в СИЗО до 2 ноября.

Сегодня инстанция удовлетворила ходатайство следователя, который указал на необходимость продления срока. Под стражей Сергей К. пробудет до 1 декабря включительно.

«Следователь указал, что продление меры пресечения необходимо для окончания ознакомления обвиняемого и его адвокатов с материалами уголовного дела и направления его в суд», — сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Органами предварительного следствия в отношении «дяди Сережи» выдвинуты девять преступлений по двум частям одной статьи УК РФ, обе из которых связаны с сексуальными изнасилованиями несовершеннолетних.

Напомним, личность «дяди Сережи» стала известна в феврале 2018 года. Усыновленные ученики одной из коррекционных школ пожаловались на домогательства со стороны «взрослого друга», который водил их на рыбалку.