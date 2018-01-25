/ Злоумышленник обокрал магазин в Челябинской области

Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде.

Магазин в Магнитогорске остался без выручки после налета злоумышленника. Неизвестный похитил из кассы 8 тысяч 500 рублей и скрылся с места происшествия. В полицию обратилась 29-летняя продавец магазина. Подозреваемого удалось задержать. Это оказался ранее судимый 40-летний местный житель.

Отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой отделом полиции «Орджоникидзевский» Следственного управления УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Магнитогорцу грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Пока он остается под подпиской о невыезде и предписанием о надлежащем поведении.

