О смерти девочки-подростка от вируса сообщили в Челябинске

В СМИ появилась информация, что ее увезли на «скорой».

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Средства массовой информации распространяют информацию о смерти семиклассницы из 94-ой школы Металлургического района. В социальных сетях пишут о том, что девочка скончалась от гриппа.

«Кроме того, что скончался подросток, пока ничего не можем сказать, у нас нет разрешения родителей на это. Можем лишь подтвердить факт», — сообщили корреспонденту сайта «Первый областной» в пресс-службе администрации Челябинска.

В телеграмм-каналах сообщают, что девочке стало плохо несколько дней назад, у нее поднялась высокая температура. На «скорой» школьницу доставили в больницу, но спасти ее не смогли.