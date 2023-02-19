О массовом отравлении детей в челябинском лицее доложат главе СК РФ Александру Бастрыкину

В больнице находятся три ученика образовательного учреждения

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе проверки в челябинском лицее № 142, где отравились школьники. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Петру Решетникову представить доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования»,— сказали в ведомстве.

Напомним, в пятницу вечером некоторые ученики вернулись из лицея с признаками отравления: рвотой, болью в животе и повышенной температурой. Троих школьников госпитализировали. В образовательном учреждении начата проверка, сотрудники Роспотребнадзора берут необходимые смывы, чтобы установить причину произошедшего. Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса России («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).

Ранее Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах смерти 14-летнего подростка после обрушения потолка от хлопка газа.