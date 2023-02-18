В Челябинске госпитализировали троих отравившихся учеников лицея

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело

Троих учащихся челябинского лицея № 142 госпитализировали с признаками отравления. Сейчас в образовательном учреждении работают сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры, проводится санитарная обработка, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. В следственном управлении СК России по региону возбудили уголовное дело.

«По информации регионального Минздрава, на сегодняшний день трое детей находятся в стационаре, получают необходимое лечение, их состояние удовлетворительное. Врачи продолжают оказывать помощь тем, кто обращается в поликлинику с жалобами на рвоту и боль в животе. В учреждении проведена санитарная обработка помещений с применением дезинфицирующих средств. В течение выходных специализированной организацией будет проведена заключительная дезинфекция»,— рассказали в пресс-службе мэрии.

Также в администрации добавили, что сейчас в лицее собирают все необходимые пробы для того, чтобы отправить их в лабораторию на исследование и выяснить причину массового отравления детей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»). Его расследование поставлено на контроль руководителем следственного управления Петром Решетниковым.

Напомним, рвота и повышение температуры у учеников лицея появились накануне.