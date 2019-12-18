Ночью пожар вспыхнул в больнице Еманжелинска

Возгорание произошло в пищеблоке.

Послушать 00:00

Сообщение о пожаре в еманжелинской городской больнице № 1 поступило в ночь на 18 декабря. Прибывшие огнеборцы обнаружили возгорание в помещении пищеблока. Причиной стал аварийный холодильник.

Ответим, что ранее в медучреждении неоднократно проводились проверки, были выявлены многочисленные нарушения. Однако выданные предписания по устранению не выполнялись.

«Еще один тревожный звонок прозвучал 20 октября 2019 года. Сотрудники МЧС приняли участие в качестве специалистов в проведении прокуратурой Еманжелинска проверки городской больницы № 1. И вновь без нарушений не обошлось. В отношении должностных лиц возбуждены административные дела, но как показал сегодняшний случай ситуация не спешит меняться в лучшую сторону», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Напомним, на сегодняшний день это уже десятый пожар в 2019 году в медучреждениях Челябинской области. В январе произошло возгорание в наркологическом центре Челябинска. В апреле — в лаборатории хирургического корпуса Областной клинической больницы № 2. В этом же месяце горел мусоропровод стационара Областной клинической больницы № 3. В мае вспыхнули служебное помещение поликлиники Саткинской центральной районной больницы, третий корпус Челябинского областного клинического противотуберкулезного диспансера и кровля частной клиники «Канон».

Из-за пожара в психоневрологической больнице Магнитогорска 18 июля из здания эвакуировали более 140 пациентов.

В августе горело помещение стола справок хирургического отделения Городской больницы № 2 в Магнитогорске, было эвакуировано 13 человек. А 20 сентября произошел пожар в кабинете заведующего отделением городской больницы в Златоусте.